Les bases du tourisme sont posées au Val-de-Travers

C’était la deuxième phase d’un projet lancé en 2008 déjà. Destination Val-de-Travers arrive au bout de ses subventions fédérales, acquises via le programme Innotour, et qui ont permis de mettre en réseau différentes thématiques dans le domaine du tourisme au Val-de-Travers (par exemple hébergement, culture, absinthe). Un projet jugé innovant par sa grandeur et l’implication du nombre de partenaires. Depuis 2020, les acteurs de la région ont travaillé ensemble afin de mettre en avant le Vallon et attirer les touristes, en les incitant également à rester plus longtemps sur place. En termes de visibilité, la présidente de Destination Val-de-Travers Katia Chardon estime que la région est un peu plus connue en dehors des frontières cantonales. Même s’il n’y a pas de statistiques qui le prouvent. « Ce qui est sûr, c’est qu’il y a du monde dans le Val-de-Travers », affirme Katia Chardon. Les hébergeurs se sont par exemple retrouvés sur un groupe WhatsApp. « Ça permet de lancer un appel quand certains sont complets, ça fonctionne très bien. On voit qu’il y a de la demande, et des prestataires complets plusieurs semaines à l’avance aussi. »