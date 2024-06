Le moustique tigre aux portes du canton

Le moustique tigre ne griffe pas, mais il est tout de même féroce. Cet insecte hématophage est vecteur de maladies comme la dengue, le virus Zika ou le Chikungunia. Il est déjà présent dans les cantons de Vaud, du Valais et du Tessin et risque de s’installer à Neuchâtel. Les autorités invitent ainsi les habitants à participer à la lutte contre l’arrivée de l’Aedes albopictus, de son nom latin. Des pièges avaient déjà été installés en 2019 sur le site de La Tène pour détecter l’éventuelle présence de femelles prêtes à pondre. Le risque de développement de cette espèce sur le territoire cantonal est présent d’après le collaborateur scientifique du Service de la faune, des forêts et de la nature Robin Berger : « S’ils ont les températures et les sites de ponte adéquats, ils vont se développer même dans les hauteurs », dit-il.