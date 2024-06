Sécuriser les chemins piétons grâce à la population

Une nouvelle plateforme de mobilité piétonne dans la région. L’application et le site internet « Walkable.ch » ont été présentés samedi à la population de St-Blaise. La Commune est devenue la première du canton de Neuchâtel à faire ce partenariat avec Mobilité piétonne Suisse et Objectif.NE pour permettre à tout un chacun de signaler des sentiers dangereux ou au contraire appréciés. « On peut mettre des points, lorsque l’on a une réflexion sur un tracé de mobilité piétonne », explique Martine Docourt. « Il y a plusieurs possibilités pour pouvoir faire vivre et évoluer ces tracés », poursuit la membre du comité de Mobilité piétonne Suisse. Cette plateforme a plusieurs objectifs, le premier étant de pouvoir y inscrire des lieux qui ne semblent pas adéquats. Ensuite, grâce au partenariat des communes, cela permet de mettre en relation la population et les autorités pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés sur les sentiers piétons.