Vague violette dans le canton de Neuchâtel

Le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe a encore rappelé ce vendredi son engagement pour les droits des FLINTA (femmes, lesbiennes, intersexes, non-binaire, trans et asexuelles). Manuela Honegger ne craint pas de brouiller le message avec de trop nombreuses revendications. « Depuis la première grève féministe il y a 40 ans, les revendications sont toujours les mêmes : plus de respect, plus de temps, plus d’argent. »

Des rassemblements sont prévus dès 16h à la Place des halles à Neuchâtel et à la Place de la Gare à Fleurier. À La Chaux-de-Fonds, rendez-vous est donné dès 17h à la Place des Six-Pompes. /sma-lgn-gtr