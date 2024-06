Fermeture de l’A5 entre Bienne et La Neuveville

Des travaux sur l’A5 entre Bienne et La Neuveville. Ils sont prévus dès ce vendredi soir 22 heures et jusqu’à lundi matin à 5 heures. Deux traversées de la route pour l’évacuation des eaux de chaussée à Brunnreben entre Wingreis et Daucher seront réalisées ainsi que la pose de candélabres à Alfermée et la réfection de revêtements à Daucher et entre Gléresse et Douanne. Cette fermeture est coordonnée avec des mesures d’exploitation des CFF peut-on lire dans un communiqué de l’Office fédéral des routes. Les travaux dans cette zone sont rendus compliqués par le peu de place avec le lac, la ligne CFF et la route nationale. « Quand on doit intervenir sur les ouvrages et pas en-dessous, on est obligé de profiter de ce déclenchement de ligne (CFF) », explique Olivier Floc’hic, porte-parole de l’OFROU.