Une session inclusive au Grand Conseil

Fabien Bertschy, délégué de la Commission de l’inclusion des personnes vivant avec un handicap, est l’un des organisateurs de la manifestation. Il a expliqué jeudi, dans « La Matinale », l’importance « de sensibiliser et de favoriser l’accès aux droits politiques des personnes vivant avec un handicap. Mais c’est également symbolique, parce que le fait d’être dans la grande salle du législatif cantonal c’est vraiment quelque chose d’important. » Au terme de cette session, deux pétitions seront déposées. La première demande une représentation politique inclusive et participative des personnes vivant avec un handicap « avec trois demandes particulières : mettre des quotas dans les partis politiques, adapter les lieux de réunions et de campagne pour tous les handicaps et changer la Loi sur les droits politiques. » La deuxième pétition « concerne l’accessibilité universelle des structures, de l’information et du matériel de vote. » Même si beaucoup de choses restent à faire, Fabien Bertschy souligne que de grands progrès ont déjà été réalisés. /sma