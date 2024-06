Des ateliers pour favoriser un vieillissement sain chez les seniors

L'objectif de ces rencontres est double : transmettre aux participants de meilleures pratiques de maintien de la mémoire et créer un réseau de soutien solide où les expériences peuvent être partagées. Chaque session, limitée à 15 participants de 50 ans et plus, crée un environnement qui se veut propice à l'apprentissage et à l'échange direct entre les seniors et les spécialistes du domaine. Les ateliers se tiennent sur cinq dates en juin. Ils engagent les participants dans des activités pratiques et des discussions thématiques autour de la santé mentale. Les sujets sont abordés de manière interactive, à l'aide d'outils numériques tels que des ordinateurs, tablettes et smartphones, ainsi que par des exercices sur papier. Les seniors pourront également continuer de pratiquer à plus long terme ce qu'ils ont appris. « On veut évaluer si ce que nous avons entrepris est efficace ou non », précise Laurene Pereira.