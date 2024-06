Vendre une pièce de musée n’est pas illégal

La règle au MEN

La règle principale au Musée d'ethnographie de Neuchâtel est issue de l’exposition « Retour d’Angola » mise sur pied par l’institution en 2007 et qui revenait sur une mission dans ce pays. Théodore Delachaux, ancien conservateur du Musée, a ramené plus de 3'500 objets et plus de 2'300 clichés de cette région. Sur place, il a essayé à plusieurs reprises d’obtenir des colliers constitués de bois pyrogravé, de tressages et des coquillages. « Et il a reçu à chaque fois la même réponse : je ne peux pas vous le vendre, il n’est pas à moi. Cette réponse nous a fait considérer l’ensemble de la collection qu’il a ramenée sous cet angle. Rien de ce qu’il avait ramené n’était à nous. » Une réflexion que le MEN va étendre à la totalité de ses objets. « Nos collections sont sorties du domaine de la propriété individuelle et même collective. Elles sont entre les collectivités. » Soit entre les collectivités qui détiennent l’objet et celles dont il est issu.





Les mentalités changent

Actuellement, on s’interroge de plus en plus sur les provenances problématiques des objets. Comment a-t-il été acquis. Et on appelle les musées à faire de plus en plus de recherches en provenance de leurs collections. Marc-Olivier Gonseth relève qu’à Neuchâtel « fort de cette idée que ce n’est pas à nous, on a ouvert un certain nombre de dossiers avec des demandes qui nous viennent de l’extérieur, mais aussi avec des constatations que l’on a faites de l’intérieur. » Le MEN a d’ailleurs reçu des sculptures en terre cuite du Mali léguées par une fondation qu’il n’a pas incluses dans ses collections, car ce type de pièces figurent sur la liste rouge de l’ICOM. « On a au contraire lancé une procédure avec cette fondation et avec nos collègues pour mieux comprendre ce qu’étaient ces pièces et arriver à les restituer à un musée au Mali ». Les démarches sont toujours en cours.