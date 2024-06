Un patrimoine mobilier à haute valeur revient à La Chaux-de-Fonds

Une opportunité qualifiée « d’incroyable » que l’Association Maison blanche n’a pas laissé filer. Celle de racheter quatre meubles dessinés par Le Corbusier et les faire revenir à La Chaux-de-Fonds. Ce patrimoine est constitué d’une bibliothèque, d’un bureau, d’un fauteuil canné et d’un lit de repos. Ils ont été acquis par l’association avec l’aide de la Ville, du canton et de généreux donateurs.

Ces meubles prennent désormais place à la Maison blanche, célèbre villa réalisée par l’architecte. Leur histoire est cocasse : Le Corbusier les avait utilisés pour payer le Docteur Francis Descoeudres qui l’avait opéré de l’appendicite à la clinique Montbrillant en 1913, explique Pascal Bourquin, le président de l’Association Maison blanche.