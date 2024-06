Madame T : « C’est quoi ton truc ? »

Associer l’art, la culture, et les plaisirs de la nature, c’est tout le principe qui se cache derrière l’association Madame T. De la gestion de l’espace culturel et d’un atelier galerie qui organise et propose plusieurs expositions thématiques par année à Valangin, elle met également sur pied le Festival Art’borescence. Une 3e édition qui se déroulera les 29 et 30 juin 2024 au Château de Valangin.

Olivier Richard, membre de Madame T et responsable du Festival Art’borescence était dans « La Matinale » pour nous faire découvrir cette association, et son événement :