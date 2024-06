Les urgentistes sous pression

Vincent Della Santa explique encore que le RHNe met en place d’autres mesures et a créé une sorte de bulle de confiance entre les médecins et infirmiers des urgences pour leur donner la possibilité d’exprimer leur mal-être. Une goutte d’eau dans l’océan, mais qui est bien intégrée au RHNe et qui permet, selon Vincent Della Santa, d’y faire régner une bonne ambiance.