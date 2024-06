On repart avec les mêmes à Brot-Plamboz. Le Conseil général a élu son conseil communal lundi soir. Les cinq membres sortants de l’exécutif se sont représentés et ont tous été réélus : il s’agit de Nicolas Jeanneret, Nicolas Ducommun, Didier Sonderegger, Ralph Grobe et Philipp Gehri. /jpp