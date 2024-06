Nicolas Burgat, un popiste au milieu des « royalistes » de La Sagne

La Sagne a laissé entrer un élu de gauche dans ses autorités. C’était l’enseignement des élections communales du 21 avril dans le village, avec l’accession du popiste Nicolas Burgat au Conseil général. Dans l’ancien village royaliste, la dernière tentative de la gauche remontait à 2008.

Nicolas Burgat a 27 ans. Sa fibre de gauche est née à l’adolescence quand ce jeune père de famille travaillait sur les chantiers et qu’il a vu « les disparités salariales entre quelqu’un qui a un CFC et travaille dur sur les chantiers, et le patronat ».