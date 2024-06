Deux Neuchâteloises à la Fête des Vigneronnes

Le domaine Le Clos-aux-Moines s’étend sur deux hectares. Charlène Contesse encave un tiers du raisin, soit 4'000 bouteilles par année. Elle vend le reste de sa récolte. Mais elle espère augmenter ces prochaines années sa propre mise en bouteille.

Toutes les vignes du domaine sont sur Saint-Blaise. Elles n’ont pas été épargnées par la météo cette année. Charlène Contesse sait que sa récolte sera plus petite. « On a été touché par le gel en début d’année. (…) Mais la vigne se remet. Il y a des bourgeons qui ne sortaient pas forcément qui se développent et on voit des grappes. » L’autre problème concerne la pluie. La météo chaude et humide favorise l’apparition des champignons, comme le mildiou et l’oïdium. Le domaine Le Clos-aux-Moines est un domaine bio traité avec des produits de contact. « Ils restent à la surface du raisin et du feuillage. Mais avec la pluie, il est lessivé. Donc on doit retraiter régulièrement, principalement avec du cuivre et du soufre. »