Nouveau bâtiment en bois sur le site d’Evologia

Un nouveau bâtiment, de 600 mètres carrés, va sortir de terre à Cernier, sur le site d’Evologia. Le premier étage servira de stockage de copeaux de bois pour la Commune de Val-de-Ruz et le rez-de-chaussée sera occupé par la coopérative D/Clics terroirs, issue du Projet de développement régional, qui proposera notamment une vitrine de l’agriculture régionale. Les travaux de construction débuteront en août et devraient durer jusqu’en automne 2025. Le bâtiment sera entièrement construit en bois de la commune et coûtera 3,6 millions de francs. /comm-vco