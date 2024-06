Le Bain des Dames s’expose à Neuchâtel

Le Bain des Dames est une nouvelle fois mis à l’honneur à Neuchâtel. L’institution du bord du lac est au centre d’une exposition au Péristyle de l’Hôtel de Ville. Créée par Claire McGill, elle est vernie ce vendredi, en même temps qu’un livre-CD intitulé « Le Bain des Dames, d’après un carnet oublié ». Le point de départ de l’histoire est donc un petit carnet d’une jeune fille. C’est Fabienne Künzi Vuilleumier qui est tombée dessus. Âgée au début de seulement 9 ans, cette fille a habité au Bain des Dames dès 1919 et pendant 10 ans et ce sont ces années-là qu’elle raconte dans son cahier. C’est ensuite de ce récit qu’a été créé un spectacle, en 2019, puis à présent une exposition et un livre-CD. Un projet qui n’a bien failli jamais voir le jour, explique Marie Schmutz, la graphiste du livre. « Fabienne a failli jeter ce carnet à la poubelle deux-trois fois », rigole-t-elle.