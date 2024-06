Les nouveaux trains arrivent aux Ponts-de-Martel

Des nouveaux trains dans la Vallée de la Sagne. Les rames ferroviaires de la ligne R22 qui reliront La Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-Martel ont été inaugurées jeudi matin par les autorités cantonales et communales. Elles seront « progressivement mises en service » et accueilleront des passagers dans le courant de l’été, après avoir été homologuées par l’Office fédéral des transports (OFT). Cette démarche s’inscrit dans la « Stratégie Mobilité 2030 » du Canton qui vise à améliorer l’attractivité de cette ligne. Les autorités invitent le public à découvrir l’un des nouveaux trains, ainsi que les métiers des transN ce samedi entre 10h et 12h, au centre de maintenance ferroviaire des Ponts-de-Martel. /comm-fba