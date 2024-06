Les Européens votent jusqu’à dimanche

À droite toute

En 2019, les écologistes et les centristes avaient réalisé des scores qui leur avaient permis de peser au Parlement durant la dernière législature. Les premières tendances montrent toutefois que la gauche, principalement, ainsi que les modérés, devraient perdre (beaucoup) de terrain à l’issue du vote. Mais alors qui va en profiter ? « Tous les partis de droite les plus à droite. Comprenez par-là, les souverainistes, les populistes, l’extrême-droite et toutes les forces eurosceptiques et centrifuges », répond Pierre Benazet.





À l’Est, il y a de l’intérêt

Ce scrutin européen semble intéresser les votants. Le taux de participation de 50,66 % de 2019 devrait être égalé voire même battu. Mais alors, comment expliquer cet intérêt grandissant pour ces élections ? « Pour caricaturer, il y a une sorte de barrière Est-Ouest. On sent beaucoup plus d’intérêt en Europe centrale et orientale. Dans ces pays, on n’oublie pas que l’UE aide à faire face à la menace russe », analyse Pierre Benazet. /dpi