Attaque informatique à Yverdon

Un prestataire externe du Service des énergies de la Ville d’Yverdon-les-Bains victime d’une cyberattaque. La municipalité l’indique mardi matin dans un communiqué. Selon celui-ci, la Ville a réagi immédiatement en prenant les mesures adéquates, avec le soutien de la Force cantonale vaudoise d’intervention cybersécurité. Les systèmes informatiques de la Ville ne sont pas concernés par cette attaque.

En raison de cet événement, le contenu d’une base de données a été rendue accessible en ligne. Des informations personnelles d’abonnés du Service des énergies pourraient avoir été compromises : des données de contact et de facturation. Rien n’indique en l’état que celles-ci aient été consultées ou transmises, mais, selon les autorités communales, il est impossible de l’exclure.

Près de 12'300 personnes (physiques et morales) pourraient être concernées. Les individus et entreprises en question seront informés ces prochains jours. Une page web a été créée et elle doit être mise à jour en fonction des nouvelles informations. /comm-jhi