Subventions cantonales pour l’utilisation de bois local

Les autorités cantonales proposent des subventions pour l’utilisation de bois neuchâtelois dans la construction. Un total de 750'000 francs est mis à disposition à cet effet, précise la Chancellerie ce lundi dans un communiqué. Cette « démarche durable » s’inscrit dans le « Plan climat » et répond à un règlement adopté le 17 avril par le Conseil d’État. Cette mesure doit contribuer à investir dans la « réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans la valorisation des ressources de l’économie locale ».





Un formulaire d'octroi en ligne

Les demandes peuvent être déposées par les maîtres d’ouvrage avant le début des travaux, via un formulaire en ligne sur le site de Service cantonal de la faune, des forêts et de la nature (SFFN). Les documents transmis seront étudiés avant l’octroi de la subvention, qui sera versée une fois les travaux terminés, précise le communiqué. Un formulaire de fin de travaux devra ainsi être fourni, afin de justifier les volumes de bois utilisés et leur provenance. De plus, les projets doivent comporter une surface minimale de 15m3 de bois posé et être réalisés sur territoire cantonal. Les propriétaires concernés ont 3 ans pour concrétiser leur engagement à utiliser du bois neuchâtelois. La période d’octroi des subsides court jusqu’au 31 décembre 2027. /comm-fba