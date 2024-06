Oppositions à Peseux

Quatre oppositions contre le projet de réaménagement de la place de la Fontaine et de la rue du Temple à Peseux. Elles concernent principalement le stationnement et l’accès aux garages privés. Le projet, dont la mise à l’enquête publique s’est terminée le 27 mai, prévoit la suppression de treize places de parc de courte durée sur vingt-deux. La Commune rappelle que le projet est conforme à celui voté en 2020 par l’ancienne Commune de Peseux. Le but de ce réaménagement est de faire de la place de la Fontaine et de la rue du Temple un véritable centre de village en offrant une plus grande place aux piétons. /sma