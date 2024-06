Trente ans de « K-Lumet » pour Les Perce-Neige

Le « K-Lumet » n’est de loin pas le seul produit confectionné dans les ateliers des Perce-Neige. Neuf sites, répartis sur tout le canton proposent différentes créations. Plantons biologiques, bougies, sacs et étuis en bâche, cartes de vœux, objets en bois, produits alimentaires, objets recyclés ou upcyclés et savons naturels. Autant de fabrication qui permettent avant tout de valoriser les personnes et leur travail.