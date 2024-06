Le badminton retrouve des couleurs dans la région

L’élite dans le viseur

Le Badminton régional a longtemps été « porté » par Sabrina Jaquet et l’équipe du BCC La Chaux-de-Fonds, ancienne championne de Suisse et présente en Ligue A durant de nombreuses années. « Bien sûr que c’était des plus, la perte de la Ligue A engendre par exemple une moins grande médiatisation. Mais le badminton ne s’est pas éteint. La Chaux-de-Fonds est en Ligue B et le petit club jurassien de Courendlin remonte aussi en deuxième division », note Daniel Günter.