Vingt-quatre spectacles gratuits pour la Fête du Théâtre

Les compagnies neuchâteloises sont de sortie ce week-end. La Fête du Théâtre « À la fresh ! » fait son retour, après une édition 2022 réussie. Samedi et dimanche, vingt-quatre spectacles sont proposés gratuitement à l’ABC et au TPR à La Chaux-de-Fonds ainsi qu’au Pommier et au Théâtre du Passage à Neuchâtel. L’occasion de découvrir les artistes professionnels dans un format particulier. Celui de pièces au format court. Toutes les œuvres font moins de 30 minutes et sont présentées par bloc de trois. Certaines ont été créées spécialement pour l’occasion, d’autres sont des extraits de spectacles plus longs ou des projets à venir.