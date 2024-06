Les veaux ne sont plus séparés de leur mère à Cernier

Des veaux qui tètent directement au pis, c’est ce à quoi on peut dorénavant assister au Domaine de l’Aurore à Cernier. La ferme bio inaugure ce week-end sa nouvelle halle d’élevage. Une structure novatrice qui permet de laisser les veaux en compagnie de leur mère. Un procédé encore rare et qui découle d’un changement de législation, celui de l’ordonnance suisse réglant l’hygiène dans la production laitière. Depuis juillet 2020, il n’est plus exigé que soit livré le « produit de la traite complète ». Une modification qui a ouvert la voie à la commercialisation du lait issu de l’élevage des veaux sous la mère ou avec une vache nourrice, comme on peut le lire sur la plateforme des agriculteurs bio.

Pour le Domaine de l’Aurore, le passage à cette nouvelle technique d’élevage s’est fait pour des raisons éthiques et de bien-être animal. Ses exploitants ne se reconnaissant plus dans l’ancienne méthode.