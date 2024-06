Les animaux sont à l’honneur au Centre Dürrenmatt

Découvrir les liens entre humains et animaux à travers l’art, c’est désormais possible au Centre Dürrenmatt à Neuchâtel (CDN). La nouvelle exposition, intitulée « Mondes animaux », est vernie ce samedi et est visible jusqu’au 29 septembre. Le musée d’art présente la symbolique de l’animal chez Friedrich Dürrenmatt dans ses œuvres et dans sa vie. Des sculptures d’Ugo Rondinone et des peintures de Christine Sefolosha sont également intégrées dans la visite. Tous deux originaires de suisse, « ils possèdent une approche artistique différente, mais qui est complémentaire à celle de Dürrenmatt », estime Gabriel Grossert, commissaire de l’exposition.