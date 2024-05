La passion de la voiture au pluriel à Boudevilliers

De belles carrosseries et de grands passionnés ce weekend dans le Val-de-Ruz. Vendredi et samedi, c’est la deuxième édition du rassemblement « Oldtimer Val-de-Ruz » autour du bistrot « Ô petit bar » à Boudevilliers. Cinq passionnés de belles mécaniques ont lancé ce rendez-vous l’année dernière. Ils ont attiré des centaines de curieux de toute la Suisse romande et au-delà. L’idée, c’est de rassembler les amateurs de vieilles voitures de collection, mais aussi des véhicules plus contemporains.

Dans le milieu, on classe ces voitures en différentes catégories. Steve Christinat, un des organisateurs et le propriétaire du site où est organisé l’événement, explique qu’une Oldtimer est un véhicule de plus de 30 ans et une Youngtimer de plus de 20 ans. Et à cela s’ajoutent les GT, des voitures de sport contemporaines. Naturellement, la moto n’est pas oubliée.