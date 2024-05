Des décennies de présence à la foire de Couvet

C’est jour de foire à Couvet. La manifestation se tient deux fois par année, chaque dernier vendredi de mai et d’octobre. Malgré la météo maussade, les quelques dizaines de stands présents dans la Grand’Rue et jusqu’à la place des Collèges se sont installés vendredi matin, afin de vendre produits du terroir, plantes, prêt-à-porter ou autres produits de l’artisanat. Certains connaissent bien le lieu et s’installent chaque année à la même place, à l’image d’un couple de Valaisans (22 ans de foire à Couvet) et d’un autre de Jurassiens (présents depuis 44 ans), qui deviennent voisins l’instant d’une journée. D’un côté, le fumoir paysan de Martigny explique « que les gens sont sympas, et nous acceptent les bras ouverts », notamment pour les spécialités de lard séché. De l’autre, le couple Villemin, du Jura, a vu l’évolution des ventes depuis ses débuts à Couvet en 1980. « On vend des ceintures, des bretelles, des sacs, de la bijouterie… Depuis le covid, c’est un peu plus… calme. » Tous les deux décrivent la bonne ambiance lors de la manifestation covassonne, dont les origines remonteraient à 1711.