Comptes acceptés, macarons doux-amers et retard aux Mélèzes

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a accepté à l’unanimité les comptes 2023 de la Ville. Ils affichent un déficit de 3,7 millions de francs (pour un total de 266,5 millions de francs de charges). Ce sont les moins déficitaires de la législature qui s’achève. L’occasion pour le législatif de souligner une fois de plus que la Métropole horlogère va vers le beau, mais que sa situation reste fragile.





La Chaux-de-Fonds défend son hôpital

La séance des comptes est l’occasion de poser des questions et ça n’a pas manqué. L’exécutif a pris la défense de « son » hôpital, et de ses urgences et soins aigus. Le Conseil communal préférerait un développement du site de Chasseral et de son accessibilité plutôt qu’un déménagement au Crêt-du-Locle, possibilité étudiée par le Canton.





La piscine ne rouvrira pas en juin

Responsable des sports, le conseiller communal Thierry Brechbühler a aussi admis que la piscine des Mélèzes ne pourrait pas rouvrir en juin comme prévu, en raison de la météo printanière pluvieuse et de difficultés techniques, mais que l’infrastructure en cours de rénovation « devrait » être à nouveau accessible cet été. Quant à la nouvelle fontaine ludique de Muzoo, dont le chantier a aussi connu des retards, elle sera en fonction « au plus tard à fin juillet », a assuré le conseiller communal Théo Bregnard.





Le passage à niveau de Morgarten devrait rester

Le passage à niveau de Morgarten, théâtre d’un spectaculaire accident la semaine dernière, ne sera en principe pas fermé, car selon le conseiller communal Théo Huguenin-Elie, les CFF n’ont ce pouvoir que sur des installations qui ne sont pas aux normes. Or, celle-ci est conforme. Tout au plus l’entreprise pourrait-elle exiger que les barrières s’abaissent plus longtemps pour des raisons de sécurité, ce qui ne ferait qu’allonger les bouchons qui se formeront encore à cet endroit pendant cinq mois, jusqu’à la réouverture du Grand Pont.





Le Vert qui « abat des arbres »

Enfin, le Conseil général a rendu hommage au conseiller communal sortant Patrick Herrmann, dont c’était la dernière séance. Le Vert a été loué pour ses qualités humaines. Moment d’émotion et d’humour : le popiste Karim Boukhris a déclaré qu’il n’avait jamais vu un écologiste « abattre autant d’arbres » (en référence à la tempête du 24 juillet). Deux partis ont offert des confiseries au futur retraité. Des macarons évidemment, allusion à la politique de stationnement combattue par référendum. « A déguster entre deux prunes », a lâché Thierry Brechbühler à son collègue en charge de la Sécurité publique. /vco