« Sorti(e) de boîte » : Swiss HealthTech Center

Pour y voir un peu plus clair, prenons un exemple concret. Actuellement, le Swiss HealthTech Center travaille notamment sur un projet en partenariat avec la startup bâloise Rekonas, l’Hôpital universitaire et le Kinderspital de Bâle. Il s’agit d’un dispositif qui permet de diagnostiquer et potentiellement de traiter l’apnée obstructive du sommeil ; une pathologie qui affecte environ 100 millions de personnes à travers le monde et près de 35 millions de personnes rien qu’en Suisse, aux Etats-Unis et en Europe.

Une solution certes nouvelle, mais comme chacun le sait, toutes les nouveautés ne sont pas forcément des innovations. En quoi ce nouveau dispositif est-il réellement innovant par rapport à ce qui existe déjà sur le marché ? Les explications de Jimmy Bron.