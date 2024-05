Dix ans pour la Maison de l’absinthe et son directeur

Une décennie fêtée comme il se doit. La Maison de l’absinthe célébrera ses 10 ans ce samedi, à l’occasion de la manifestation Absinthe en fête. Des visites sont prévues, alors qu’une fontaine à absinthe géante (4,5 m de haut !) sera inaugurée, aux côtés d’un vél’absinthe, un vélo à absinthe.

Cette institution est dirigée depuis son inauguration en 2014 par Yann Klauser. Le directeur était même chef de projet pour la Maison de l’absinthe avant d’accéder à ce poste. Il faut dire que les origines ont presque 20 ans : « A l’époque, on avait imaginé une Maison de l’absinthe avec un alambic stylisé, dessiné par Mario Botta. Malheureusement, ce dossier est resté sous la pile » explique Yann Klauser. « Et tout d’un coup en 2011, il y avait eu la fusion de communes. Et l’élément déclencheur, c’est la mise à disposition de l’hôtel de district à Môtiers. » Ce lieu est emblématique dans l’histoire de la Bleue, les distillateurs y étaient jugés pendant la période de clandestinité. Le projet est lancé et reçoit alors vite différents soutiens politiques. Les distillateurs suivent également dans la majorité, car ils ne possédaient pas tous de local pour accueillir des visiteurs. Rappelons que l’interdiction de la Fée verte a été levée au 1er mars 2005.