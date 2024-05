Des photos et des histoires autour du lac de Neuchâtel

Un nouveau guide touristique de la région vient de sortir. « 111 lieux autour du lac de Neuchâtel à ne pas manquer » a été écrit par le journaliste, vidéaste et photographe André Vallana. Il est verni vendredi entre 17h et 20h à la Villa Perret à Neuchâtel. Plus qu’un guide, il s’agit d’histoires et d’anecdotes autour de ces lieux, comme l’a expliqué son auteur jeudi dans « La Matinale ».

« Je raconte 111 petites histoires, parfois avec des informations qui n’ont jamais été publiées. Par exemple : ce tableau de Paul Cézanne du Château de Colombier qui a été vendu il y a quelques années chez Christie's pour 750'000 dollars. Il a été acheté par le Musée des Beaux-Arts de Budapest parce qu’il avait déjà organisé plusieurs expositions sur des peintres impressionnistes. »