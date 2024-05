Mary-Claude Fallet en première dame rassembleuse

Premier bain de foule pour Mary-Claude Fallet. La nouvelle présidente du Grand Conseil neuchâtelois a été fêtée mardi dans son fief de Savagnier. La libérale-radicale, qui succède à la socialiste Martine Docourt, s’est dite fière d’occuper cette fonction mercredi dans « La Matinale ». « Je suis très contente de pouvoir aller à la rencontre de la population dans sa diversité, de découvrir les sociétés locales sportives et culturelles, le monde de l’économie. » Mary-Claude Fallet souhaite être une présidente rassembleuse, basée sur le consensus pour avancer. « J’aimerais aussi, si possible, donner envie aux gens d’aller se prononcer (ndlr: dans les urnes). Et lorsque je les rencontrerai, si j’ai l’occasion, je leur expliquerai notre système démocratique. » L’emploi du temps de la première dame du canton est déjà bien rempli pour les prochaines semaines avec de nombreux engagements de représentation. /sma