Les insultes sur le net ont aussi des conséquences

Insulter, voire même calomnier quelqu’un sur le web n’est pas sans conséquences. Des jeunes de 11e Harmos le découvrent à leurs dépens. Trois élèves du cercle scolaire de Colombier et environs (CESCOLE) ont créé un site internet, sur lequel tout un chacun pouvait évaluer les professeurs. Rapidement, des messages insultants sont postés et les enseignants, puis la direction sont mis au courant. Une plainte, pour le moment orale, a été déposée par le directoire du cercle scolaire qui regroupe les communes de Milvignes, Boudry, Rochefort et le bas de Cortaillod. Au-delà des sanctions, c’est un message que souhaitent faire passer le CESCOLE et le Service de l’enseignement obligatoire du Canton de Neuchâtel.

Depuis le site a été fermé par l’hébergeur, sur demande de la direction. Les trois jeunes ont écrit un mail d’excuses et seront entendus une nouvelle fois par la direction du CESCOLE, qui ne souhaite pas prendre de sanctions dans l’urgence, mais plutôt en tirer des leçons.

Il s’agit-là « d’une bêtise d’enfant », comme il y en a déjà eu et comme il y en aura surement encore beaucoup. Mais c’est important pour le directeur du CESCOLE Patrick Vuilleumier, de faire comprendre aux jeunes que les actes et propos ne sont pas sans conséquences, même sur le net. Et c’est même, selon lui, une des tâches de l’école.

Pour Jean-Claude Marguet, l’école défend des valeurs de respect et de vivre ensemble. Ainsi, le chef du Service de l’enseignement obligatoire du Canton rappelle que l’éducation numérique fait partie du Plan d’étude romand (PER).