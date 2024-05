Loterie romande : le juste équilibre entre jeux et prévention

Se faire plaisir sans tomber dans l’addiction… C’est le juste équilibre que doit trouver la Loterie romande. Elle a redistribué l’année passée 243,7 millions de francs. Dans le canton de Neuchâtel, près de 17 millions de francs ont été attribués à 719 dossiers.

Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la Loro, a rappelé mardi, dans « La Matinale », que la Loterie romande poursuit deux buts. « Elle doit opérer des jeux de loteries et de paris sportifs qui soient distrayants et attractifs. Elle doit en même temps être responsable, c’est-à-dire inclure des mesures de lutte contre l’addiction aux jeux d’argent de sorte à protéger les populations les plus vulnérables. » Il a aussi expliqué que sur le prix d’un jeu acheté, en moyenne 74% sont redistribués sous forme de lot aux joueurs, 6% servent à couvrir les frais d’exploitation, 5% payent les commissions pour les personnes qui vendent les billets et 15% de l’argent joué retournent aux causes d’utilité publique dans le domaine du sport, de la culture et de l’aide sociale. La répartition des bénéfices entre les cantons se fait pour moitié en fonction de la population et pour moitié en fonction du chiffre d’affaires.