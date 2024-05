Alter Connexion fête 20 ans d’aide à l’intégration des jeunes

Plus de 1’000 jeunes accompagnés en 20 ans d’existence. C’est ce que fête Alter Connexion mercredi. L’initiative, qui a vu le jour en 2004, est dédiée à l’intégration professionnelle et sociale de jeunes personnes en difficulté. Soutenu financièrement par la Ville de Neuchâtel, Alter Connexion est née d’une décision commune du Centre de Loisirs et du Bureau du délégué aux étrangers, devenu le Service cantonal de la cohésion multiculturelle. L’objectif est de redonner « de la confiance et de l’espoir » à des jeunes qui n’ont pas de projet de formation ou de travail régulier.

En 20 ans, le fonctionnement d’Alter Connexion a peu évolué. « Il s’est avéré au fil du temps que la formule qui avait été initiée était la bonne », explique Yves Scheidegger, membre fondateur et coordinateur d’Alter Connexion Littoral.

Depuis la création du dispositif, plus de 1'000 jeunes adultes, âgés de moins de 30 ans, ont été suivis. Près de 420 d’entre eux ont trouvé une solution de formation ou d’emploi à la suite de leur accompagnement.