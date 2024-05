Le Conseil communal élu sans histoire à Boudry

La composition politique du Conseil communal de Boudry reste la même, mais trois nouveaux noms y font leur entrée. Le Conseil général a tenu sa séance constitutive lundi soir. L’exécutif sera toujours formé de deux libéraux-radicaux, de deux socialistes et d’un Vert. Les sortants Rita Piscopiello (PS) et Gilles de Reynier (PLR) sont reconduits dans leur fonction. Anne Macherel Rey (PS), Catherine Zeter (PLR) et Emile Dubois (Les Vert-e-s) sont quant à eux les nouveaux élus. Les trois partis s’étaient mis d’accord en amont sur le nombre de représentant(s) pour chacun d’entre eux. Ils ont ensuite choisi à l’interne leur(s) candidat(s). L'élection s'est faite par acclamation. /jpp