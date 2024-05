Jérémie Pignard : « Il n’y avait pas de place pour relativiser la désillusion »

Une médaille d’argent qui fait mal. La Nati s'est inclinée face à une grande République tchèque dimanche soir, en finale du Championnat du monde de hockey sur glace à Prague. Une défaite 2-0. Jérémie Pignard, notre envoyé à Prague, a indiqué lundi dans La Matinale RTN, que pour les joueurs, cette défaite allait plus loin que la déception. « Il y avait une foi en l’exploit qu’on sentait depuis la demi-finale contre le Canada. Et le fait que dimanche, ils (ndlr: les hommes de Patrick Fischer) soient encore passés à côté, pas de leur match, mais de la médaille d’or, ça fait extrêmement mal. Ce n’était pas que de la déception, il y en a qui étaient vraiment abattus. » Pour le journaliste, il a manqué à la Suisse cette petite étincelle offensive qu’elle avait affichée sur les derniers matches. « Et la République tchèque a un peu mieux tenu le puck. Elle a été un peu mieux techniquement dans cette rencontre. Offensivement elle a fait les choses plus justes. Mais il faut aussi se rendre compte à quoi ça se joue. Il y a un tir de différence entre les deux équipes sur ce match. » Quant à l’ambiance, elle a juste été incroyable. « Ambiance exceptionnelle, extraordinaire, et pas seulement cette nuit, mais sur tout le tournoi avec la République tchèque qui a un public phénoménal. (…) Le gros coup de cœur de ce mondial, c’est le public. »