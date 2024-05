Briser le silence en cas de harcèlement scolaire

Certaines situations de harcèlement peuvent toutefois tourner au drame. Mélanie, la maman de Morane, une jeune Valaisanne victime de harcèlement qui s’est suicidée en septembre dernier, était présente dimanche. Son objectif est de faire prendre conscience aux jeunes du poids des mots et de lancer un appel à la bienveillance. À ses yeux, les parents ont aussi un rôle à jouer. Elle les invite à jeter un œil parfois dans le natel de leurs enfants. « Nous, on en avait beaucoup parlé avec Morane, mais on n’a pas été au courant de tous les messages », dit-elle. C’est lorsque leur fille est décédée que les parents ont eu accès à son téléphone et qu’ils ont pris conscience de la déferlante de haine qui s’abattait sur Morane jour après jour.