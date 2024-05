Le Camp junior fête ses 100 ans d’existence

Certaines traditions perdurent malgré tout et parmi elles, celle du feu de camp en soirée et celle de « la jutée », qui consiste à mettre une personne dans la fontaine pour divers motifs (un refus de chanter ou une chambre un peu trop désordonnée, par exemple.) Toutefois, « si on abuse de la jutée, on risque d’y passer soi-même », prévient Frédéric Aeberhard.