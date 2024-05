Peine confirmée pour le père incestueux

12 ans de prison et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, c’est la peine confirmée ce jeudi par la Cour pénale de Neuchâtel à l’encontre d’un homme reconnu coupable de viols sur sa femme et sa fille, ainsi que de sévices sur son enfant.

L’audience s’est tenue mardi devant le Tribunal cantonal. L’homme, qui avait fait appel du jugement du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et son avocat avaient tenté de remettre en cause les témoignages de l’ex-compagne et de l’enfant. Selon l’accusé, il s’agissait d’un complot pour le détruire. Si la Cour pénale a fini par retirer certaines accusations, comme la séquestration, elle confirme cependant les faits les plus graves, comme le viol, l’inceste ou encore les contraintes sexuelles.

La crédibilité de la jeune victime avait été appuyée par le Ministère public et l’avocate des plaignantes, la fillette pouvant par exemple décrire la consistance du sperme ou des détails morphologiques du sexe de son père. Âgée de 6 à 9 ans au moment des faits, elle avait en outre expliqué avoir été étouffée à de multiples reprises par un coussin lorsqu’elle criait, alors que son père la pénétrait.

En plus de la prison et de l’expulsion du territoire, l’homme devra suivre un traitement ambulatoire et a l’interdiction à vie d’exercer une activité en lien avec des mineurs. Il devra également verser 50'000 francs de tort moral à sa fille et 20'000 à son ex-compagne. Enfin, le prévenu devra s’acquitter de plus de 65'000 francs de frais de justice. Ce jugement peut encore faire l'objet d'un appel au Tribunal fédéral. /rgi