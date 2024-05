Les conseillers communaux de Neuchâtel se répartissent les dicastères

La répartition des tâches est connue pour les cinq conseillers communaux de Neuchâtel, élus le 12 mai dernier. La Ville communique ce jeudi la nouvelle répartition des dicastères. Ces derniers connaîtront quelques changements.

Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) sera à la tête du Dicastère du développement territorial, des infrastructures et des bâtiments. Nicole Baur (Les Verts) s’occupera du Dicastère de la famille, de la formation, de la santé et des sports. Jonathan Gretillat (PS) prendra la tête du Dicastère des finances, de l’économie, des affaires sociales et de la population. Julie Courcier Delafontaine (PS) se chargera du Dicastère de la culture, de la cohésion sociale et des RH. Enfin, Johanna Lott Fischer (Les Verts) héritera du Dicastère du développement durable, de la mobilité et de la sécurité.

À noter que la conseillère communale sortante, Violaine Blétry-de Montmollin, assurera ainsi la présidence pour la période de juillet 2024 à juin 2025. Nicole Baur, conseillère communale sortante elle aussi, accédera à la vice-présidence du collège. /comm-rgi