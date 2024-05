L’épopée de la Nati à la Coupe du monde 1994 portée à l’écran

Le Jurassien Patrick Sylvestre a fait partie de cette épopée de l’équipe de Suisse. « C’était une période particulière pour le football suisse, puisque l’équipe nationale ne s’était plus qualifiée pour une phase finale de Coupe du monde depuis 1966. Ma première sélection c’était en 1989 contre l’Espagne et à ce moment-là on était très peu suivi, il y avait très peu de monde à nos entrainements. La campagne de qualification pour ce Mondial a redonné de l’engouement, on a vu le changement de regard des gens sur l’équipe. Roy Hodgson était un précurseur du jeu en zones, tous les joueurs ont appris beaucoup avec lui et il a mis en place quelque chose que l’ASF a utilisé ensuite pendant 20 ans dans sa formation. Et l’aspect aussi important sont les moyens financiers que cette épopée a permis de dégager pour la fédération. Cela a permis d’engager des gens comme Bernard Challandes et Yves Debonnaire qui ont énormément œuvré pour la formation et ce travail de la fin des années nonante a été répercuté, puisque depuis 2004 la Suisse s’est qualifiée pour toutes les phases finales, sauf l’Euro 2012 », confie Patrick Sylvestre. Le milieu de terrain de Bure évoque notamment dans le film le souvenir contrasté où Roy Hodgson lui annonce qu’il sera du voyage aux États-Unis, juste après avoir appris à son ami et partenaire de chambre Christophe Bonvin que lui n’était pas retenu.