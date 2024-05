L’AR Mood Festival en plein montage

Il est de retour et il durera plus longtemps. La troisième édition de l’AR Mood Festival commence ce vendredi à Fleurier, et se poursuit jusqu’à dimanche. C’est la première fois que la manifestation se déroule le vendredi, dès 16h. « Cette décision a été prise assez rapidement à la fin de l’édition 2023 » explique Mike Cortese, le président de l’association Mood Events. « Les visiteurs présents nous ont dit qu’ils trouvaient dommage de ne pas profiter un jour de plus, surtout de ne pas pouvoir goûter tous les foodtrucks ». Cette année, treize camions de nourriture seront à découvrir, avec des spécialités européennes, d’Amérique du Sud et même du Québec. Côté artistique, douze concerts sont prévus, avec un petit changement de dernière minute : Anthony Trice qui devait se produire vendredi soir est finalement remplacé par Amandine, la Vaudoise qui avait participé à « The Voice » en 2016.