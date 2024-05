Des bons réflexes pour sortir en toute sécurité

Avec les beaux jours qui approchent et la saison des festivals qui va débuter, la période prête plus facilement aux sorties. Mais comment faire la fête et rentrer chez soi en toute sécurité ?

Une campagne de prévention, lancée par Prévention Suisse de la Criminalité, donne trois conseils : « You better think » (vous devriez réfléchir), « Stay together » (restez ensemble) et « Help if you can » (aidez si vous le pouvez). Concrètement, il s'agit de garder, dans la mesure du possible, le contrôle sur soi-même, d'éviter d'être complètement ivre, de garder un œil sur les boissons des uns et des autres, d'organiser les retours chez soi et d'aider une personne harcelée ou en détresse.

Daniel Favre en profite pour nous rappeler que des arnaques sont nombreuses lors d’achat de billet de festival à la dernière minute. Le responsable de la prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise ajoute que, pour sortir l’esprit tranquille, il ne faut jamais laisser de valeur visible dans son véhicule.