Milvignes : les Vert’libéraux maintiennent leur siège à l’exécutif

Les Vert’libéraux gardent leur siège au Conseil communal de Milvignes, malgré l’arrivée fracassante de l’UDC. Natacha Aubert a été réélue ce mercredi soir par le nouveau Conseil général. Grâce à leur alliance avec les Verts pour former un groupe parlementaire, les Vert’libéraux ont pu conserver leur place à l’exécutif alors qu’ils avaient perdu un siège lors des dernières élections communales. L’UDC échoue ainsi à atteindre le Conseil communal, malgré son entrée remarquée au sein des autorités de la commune fusionnée (six sièges obtenu le 21 avril dernier). Ainsi, les forces en présence au sein du Conseil communal ne changent pas. Il sera composé des quatre sortants, à savoir la PVL Natacha Aubert, la socialiste Solange Platz Erard, la Verte Roxane Kurowiak et le libéral-radical Philippe DuPasquier. Pour remplacer la PLR Marlène Lanthemann, qui ne s’est pas représentée, c’est Corinne Maier qui a été élue.





Deux tours pour départager l’UDC du PVL

Les trois sortants Solange Platz Erard, Roxane Kurowiak et Philippe DuPasquier, ainsi que Corinne Maier ont été élus au premier tour et sans trop de difficulté. Mais comme attendu, c’était plus serré entre Natacha Aubert et Evan Finger. La Vert’libérale n’a obtenu que 20 voix sur 41 possibles lors du premier tour, alors que l’UDC en a récoltées que onze. Après une brève interruption de séance, demandée par l’UDC, les élus du législatif ont plébiscité Natacha Aubert par 22 voix, contre 17 pour Evan Finger.

Le nouveau Conseil communal de Milvignes entrera en fonction le 1er juillet. /lgn





Développement suit.