Le Conseil communal de Cortaillod bascule à gauche

Il n’y a pas eu de suspense à Cortaillod. Mercredi soir lors de l’élection du Conseil communal par le Conseil général, la gauche a raflé la majorité au sein de l’exécutif après huit ans de domination de la droite. Dès le premier tour de scrutin, les deux candidates socialistes Anneline Straubhaar et Sarah Collioud, ainsi que l’écologiste Olivier Rochat ont été élus avec 23 suffrages, la majorité absolue étant fixée à 21. Ce succès de la gauche a été rendu possible par le vote compact des 23 députés socialistes, verts et verts libéraux, qui se sont alliés aux écologistes. Lors du premier tour, les deux conseillers communaux sortants PLR Olivier Félix et Christian Haenseler, ainsi que leur colistier Michel Robyr ont seulement récolté les 18 voix libérales-radicales du législatif.







Soupe à la grimace pour le PLR

La soirée de mercredi a été compliquée pour les libéraux-radicaux. Après avoir perdu la majorité au Conseil général le 21 avril dernier, le PLR a laissé filer sa majorité au Conseil communal carquois alors qu’il avait mis toutes ses forces dans la bataille. Lors du deuxième tour de scrutin, les sortants Olivier Félix, avec 41 suffrages, et Christian Haenseler, avec 38 voix, ont été élus. Ils terminent loin devant Michel Robyr et ses 14 suffrages. /dpi