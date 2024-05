La précision à la vue des touristes

« Mais il faut savoir que le style redémarre tous les jours dans une position différente », poursuite Maurice Berger. Ainsi, l’inventeur a installé un calculateur qui permet de rattraper le potentiel retard qu’il a sur l’heure légale. C’est un petit moteur, qui fonctionne grâce à un panneau solaire. Cela permet de faire fonctionner le cadran sans aucune intervention extérieure.

Pour que le mécanisme de Maurice Berger fonctionne, le cadran solaire doit être installé dans un lieu dégagé, où il peut toujours être au soleil. Le Loclois a contacté le Canton de Neuchâtel pour trouver un endroit adéquat pour exposer son invention. « C’est un certain Laurent Kurth qui me répond une très gentille lettre me disant que mon objet est vraiment intéressant et qu’il faut pouvoir le placer et interpeller, au travers cet objet, sur le soleil », se rappelle Maurice Berger. C’est donc l’ancien conseiller d’Etat qui recommande au Loclois de s’adresser à la Commune de Val-de-Ruz pour une possible installation de son cadran à la Vue-des-Alpes.