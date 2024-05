Il y a 60 ans le Grand-Cachot était sauvé

Pour le soixantième anniversaire de la première renaissance du Grand-Cachot, le conseil de fondation a prévu une saison 2024 qui démarrera avec une exposition internationale. « L’âme d’une ville », du 25 mai au 30 juin accueille le travail de 6 artistes neuchâtelois et six artistes de Los Angeles. S’en suivra entre le 30 juin et le 11 août une rétrospective de la Neuchâteloise Claire Wermeille.

La saison se clôturera par une exposition des décors de théâtre monumentaux réalisés par Lermite et restaurés récemment. Une présentation enrichie par les œuvres d’étudiants de l’Académie de Meuron. Ça sera aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir le « Calvaire bévinien », une toile réalisée par l’artiste à son arrivée dans la région. Un tableau qui raconte l’histoire vraie et tragique de deux jeunes gens, un Tessinois catholique venu travailler à La Brévine et une jeune fille du village.