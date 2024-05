Les musées neuchâtelois font des heures de nuit

Mettre sa touche à une fresque collective en Lego, confectionner des médailles en chocolat, prendre un bain de forêt, découvrir comment sont nés les licornes et les cyclopes ou ce que mangeaient nos ancêtres, voyager au travers des contes et des récits d’un lointain continent… Autant d’activités auxquelles le public pourra participer ce week-end, à l'occasion de la Nuit et le Jour des musées. Vingt-deux institutions du canton, sur le Littoral, dans les Montagnes neuchâteloises et les Vallées, ouvrent leurs portes ce samedi soir et durant la journée de dimanche.

Pour le Groupement des musées neuchâtelois (GMN), l’opération vise à mettre en valeur la richesse patrimoniale du canton et à élargir les publics en attirant des gens qui ont moins l’habitude de venir au musée. Au vu de la fréquentation des dernières années (plus de 8’500 visiteurs en 2023), le concept fonctionne.